محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمستشفى الحميات، وتابع انتظام العمل بمنظومة الأكسجين بالمستشفى كما تابع تلقي المواطنين الراغبين في السفر للخارج للقاح كورونا بمركز صحة أول، المجاور للمستشفى، معلنًا تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وذلك ضمن 3 مراكز طبية تم تحديدها بمراكز المحافظة لتطعيم المسافرين للخارج ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم تسهيلًا لهم ومنعا للتزاحم على مراكز التطعيم .

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة، اليوم، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب والدكتورة منال محمود مدير مستشفى الحميات والدكتور ماريان عجايبي مدير الإدارة الصحية بغرب أسيوط.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام المستشفى والتقى مديرة المستشفى والعاملين بها وحثهم على الاهتمام بالعمل والمتابعة المستمرة للمرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم كما تفقد منظومة الأكسجين بالمستشفى واطمأن على توفر الكميات المناسبة لسد الاحتياجات وفقًا لخطة العمل بها.

المحافظ يتفقد منظومة الأكسجين بالمستشفى للتأكد من توافره

وتابع المحافظ سير العمل بمركز صحة أول لتطعيم الراغبين في السفر للخارج بلقاح كورونا والتقى المواطنين وحثهم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحرص على أخذ اللقاح وفقًا لتعليمات وزارة الصحة حرصًا على صحتهم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية لأسرهم والمحيطين بهم معلنًا تذليل كافة العقبات لحصوهم على اللقاح والشهادة التي تفيد بذلك داعيًا الجميع إلى تكثيف الحملات لتوعية الفريق الطبي بأخذ اللقاح حرصًا على صحتهم وتنفيذًا لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل مخاطر الإصابة به.

تخصيص 3 مراكز لتطعيم المسافرين للخارج

وأشار المحافظ إلى إنه تم تخصيص 3 مراكز لتطعيم المسافرين للخارج بـ «مركز صحي القوصية ومكتب صحة أول أسيوط ومكتب صحة أبوتيج»، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم تسهيلًا لهم ومنعًا للتزاحم على مراكز التطعيم وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.

موقع وزارة الصحة والسكان للتسجيل باللحصول على لقاح كورونا

وأوضح المحافظ أن من سبق وسجل على موقع وزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg ومعه رقم الطلب يقوم بالاتصال على الخط الساخن 15335 لتعديل مكان التطعيم إلى مركز تطعيم المسافرين وستصله رسالة بموعد ومكان التطعيم بالإضافة إلى إنه من سبق وتم تطعيمه بجرعتي لقاح ومعه الكارت معتمد يقوم بالتوجه إلى أقرب مركز تطعيم مسافرين لاستبدال الكارت بآخر مؤمن عليه رمز الـ QR بعد دفع الرسوم المقررة ومن حصل على جرعة واحدة ينتظر حتى حصوله على الجرعة الثانية في الموعد الذى سيتم ارساله من الموقع الالكتروني لوزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أن الوزارة قامت بتحديد الرسوم المقررة لتطعيم المسافرين وهي 100 جنيه قيمة الشهادة المؤمنة التي عليها رمز الـ QR و250 جنيه قيمة جرعة التطعيم للجرعة الواحدة علمًا بأن الطعوم التي سيتم توفيرها بمراكز تطعيم المسافرين هي «سبوتنك الروسي، جرعتين، وفايزربايونتك، جرعتين، وجونسون الأمريكي، جرعة واحدة».