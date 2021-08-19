بعد 5 أشهر من جنوحها.. «إيفرجيفن» تستعد لعبور قناة السويس مرة ثانية

تستعد سفينة الشحن العملاقة وصاحبة أشهر أزمة في تاريخ قناة السويس، «إيفر جيفن» لعبور قناة السويس مرة ثانية، وذلك في أول مرور لها بعد أزمة جنوحها مارس الماضي وتسببها في إغلاق الممر الملاحي للقناة لعدة أيام، «الأزمة التى كانت محط أنظار العالم»، وفق ما أفادت تقارير صحفية سعودية.

صورة ترصد خريطة تعقب السفينة إيفر جيفن

وبحسب صورة نشرها موقع «بلومبرج» الشرق، المعني بالأخبار الاقتصادية، فإن الصورة ترصد خريطة تعقب السفينة «إيفر جيفن» ويبدو من مسارها أنها تتجه إلى قناة السويس قادمة من البحر المتوسط.

ورغم أن أزمة جنوح السفينة إيفر جيفن كانت أزمة كبيرة وصعبة بالنسبة لمصر، إلا أنها لفتت نظر العالم مرة أخرى إلى أهمية قناة السويس كمجرى ملاحي دولي.

أزمة جنوح السفينة «إيفر جيفن» مارس الماضي

وتسبب جنوح سفينة الشحن العملاقة «إيفر جيفن» في إغلاق القناة 6 أيام متتالية في الفترة من 23 إلى 29 مارس، ما تسبب في تقلبات كبيرة لأسعار النفط العالمية، وبطبيعة الحال رفع أسعار الشحن البحري.

وأوقفت مصر السفينة للتحقيق، لكن في يوليو الماضي تم إطلاقها بعد تسوية القضية، كما تم إجراء فحوصات خاصة بسلامة السفينة في ميناء بورسعيد.

وكان جنوح السفينة «إيفر غيفن» موضع متابعة دولية كبيرة، فيما أشادت كثير من التقارير الدولية بالطريقة الاحترافية التي تعاملت بها مصر مع أزمة السفينة والنجاح في تعويمها.

ووقعت مشكلة جنوح السفينة بالأساس في منطقة ليس بها أي «ازدواج»، ما أدى إلى انسداد المجرى الملاحي، وأوقف حركة السفن العابرة لقناة السويس.

واستطاعت مصر التوصل إلى تسوية حافظت فيها على حقوقها وما سببته أزمة السفينة الجانحة من خسائر، في وقدت تقدم فيه مصر على مزيد من التوسعة والتعميق لقناة السويس، لتلافي أي مشكلات مماثلة مستقبلا.