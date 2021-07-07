خالد أبو بكر: حافظنا علي حقوق هيئة قناة السويس في أزمة «إيفر جيفن»

قال المحامي الدولي خالد أبوبكر، المفوض من قبل قناة السويس لرئاسة لجنة التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة «إيفر جيفن»، أنه علي مدار وقت التفاوض كانت اللجنة تراعي الحفاظ على الحقوق المشروعة للقناة.

وأضاف، في تصريح صحفي، اليوم، أنه علي مدار 90 يوما في لجنة التفاوض تم خلالها إجراء العديد من المقابلات مع ممثلي الشركة المالكة والخط الملاحي، ساد جو إيجابي بين كافة الأطراف حفاظا على العلاقات.

من جانبه، قال منتصر السكري الخبير الدولي في مجال النقل البحري، أن التسوية كانت عادلة وضمنت حق قناة السويس، وأضاف أن التعامل مع الحادث يعطي درس كبير للعالم يدرس في كافة الجامعات ومعاهد النقل البحري في العالم.

ووقعت هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية عقد التسوية النهائية بين الطرفين ظهر اليوم الاربعاء بالتزامن مع مغادرة السفينة منطقة البحيرات المرة متوجهة إلي لميناء روتردام بهولندا.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس علي سرية الاتفاقية بين الطرفين مؤكدا أن بنود الاتفاقية تم فيها مراعاة حقوق قناة السويس.

وتحركت سفينة الحاويات البنمية من البحيرات المرة بالقطاع الجنوبي بقناة السويس في تمام الثانية عشر ظهر اليوم الاربعاء بعد احتجازها أكثر من 3 أشهر، بعد قرار المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برفع التحفظ على السفينة بناءا على طلب هيئة قناة السويس بعد التوصل لاتفاق عبر مفاوضات جرت خلال الأيام الماضية.