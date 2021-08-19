فى ذكرى وفاة محفوظ عبدالرحمن.. 13معلومة عن صاحب «حليم وناصر وأم كلثوم»

«ترك إرثاً فنياً وأدبيا كبيراً، وتنوعت كتاباته فى مجالات القصة القصيرة والنقد الأدبي والمقالة، كما كتب للمسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما»، هو الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن الذى تحل اليوم الخميس الذكرى الرابعة لوفاته وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن، وفي سطور تقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن الراحل:

- محفوظ عبدالرحمن هو كاتب وباحث ومؤلف مصري ولد في 11 يونيو1941.

- تخرج من جامعة القاهرة عام 1960، لكنه بدأ الكتابة قبل تخرجه بأعوام، وقام بالعمل في عدة أماكن صحفية، وبعد تخرجه عمل في دار الهلال، واستقال بعدها في 1963 ليعمل في وزارة الثقافة.

- كتب القصة القصيرة والنقد الأدبي والمقالة في عدة إصدارات منها: «الآداب، الثقافة الوطنية، والهدف والمساء، الكاتب، والرسالة الجديدة».

عمل محفوظ عبد الرحمن في وزارة الثقافة

- عمل منذ سنة 1963 في وزارة الثقافة، وبدأ في دار الوثائق التاريخية ثم شارك كسكرتير تحرير في إصدار ثلاث مجلات متتالية: «مجلة السينما» و«مجلة السينما والمسرح» و«مجلة الفنون».

- سرد مجموعته القصصية الأولي «البحث عن المجهول» في عام 1967، والثانية «أربعة فصول شتا» في عام 1984.

- كتب روايته الأولي «اليوم الثامن» التي نشرت عام 1972 بمجلة الاذاعة والتليفزيون، و«نداء المعصومه» التي نشرت في جريدة الجمهورية عام 2000.

الأعمال الدرامية

- قدم أول مسلسل تليفزيوني «العودة إلي المنفي» المأخوذ عن قصة أبو المعاطي أبو النجا عام 1971.

- استقال محفوظ عبدالرحمن من وزارة الثقافة عام 1982، ليتفرغ للكتابة.

- كتب محفوظ للمسرح والإذاعه والتليفزيون والسينما، ومن أشهر ما كتب فيلم «حليم» عام 2005، من إخراج شريف عرفه، و«ناصر56» عام 1996، و«القادسية».

- كتب للتليفزيون ومن أشهر كتاباته: «أم كلثوم» و«بوابة الحلواني» و«سليمان الحلبي» و«عنترة» و«ليلة سقوط غرناطة».

- كتب الكثير من المسرحيات ومنها: «بلقيس» و«محاكمة السيد ميم» و«الحامي والحرامي».

- تعرض محفوظ لجلطة دماغية مفاجأة، ونقل علي إثرها لأحد مستشفيات الشيخ زايد في 6 أكتوبر 2016.

- توفي محفوظ عبدالرحمن في 19 أغسطس 2017، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ76 عاما، داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في مصر.