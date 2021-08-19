أول صورة للفنانة سحر عبدالحميد من العناية المركزة.. وابنتها: شكرا حقيقي

نشرت الإعلاميه ندى رحمي عبر خاصية «استوري»، بموقع «انستجرام»، صورة لوالدتها الفنانة سحر عبدالحميد؛ لتطمئن الجمهور على حالتها الصحية.

وقالت ندى: «الحمد لله بفضل دعواتكم ماما بتتحسن، شكرا حقيقي، اللهم لك الحمد والشكر، شكرا الصحفيين المحترمين لتقديرهم الموقف».

ووجهت ندى الشكر لعدد من القنوات التلفزيونية والصحف، ومن بينهم جريدة الوطن؛ لمتابعة حالة والدتها، بالإضافة إلى نقابة المهن التمثيلية، والدكتور أشرف زكي، قائلة: «كل الشكر والاحترام للدكتور أشرف زكي، النقيب الإنسان والمحترم، شكرا أستاذ منير مكرم، لمتابعته الحالة لحظة بلحظة».

سحر عبدالحميد تتعرض لأزمة قلبية

وكانت الفنانه والإعلامية ندى رحمي، أعلنت الاثنين الماضي عبر حسابها على «فيس بوك»، تعرض والدتها الفنانة سحر عبدالحميد، لأزمة قلبية، دخلت على إثرها الرعاية المركزة.

وكتبت ندى عبر حسابها، قائلة: «شكرا لكل اللي سأل، ماما اتحجزت في مستشفى بالدقي في الرعاية المركزة.. دعواتكم».

وقالت الأعلامية في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن والدتها تعاني من سرعة النبض وضربات القلب، وتمكث تحت ملاحظة الأطباء.

ونفت ابنة سحر عبدالحميد، ما تردد عن دخول والدتها الرعاية المركزة، بسبب إصابتها بفيروس كورونا أو الفطر الأسود.

جدير بالذكر أن آخر عمل شاركت فيه الفنانة سحر عبدالحميد مسلسل «اتنين في الصندوق»، موسم رمضان 2020، بطولة صلاح عبدالله، أس أس، حمدي الميرغني، انتصار، حجاج عبدالعظيم، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.