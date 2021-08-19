إصابات كورونا عالميا تتخطى 209 ملايين شخص وأكثر من 4.3 مليون حالة وفاة

خلصت دراسة بريطانية في مجال الصحة العامة إلى أن الحماية التي يوفرها أكثر لقاحين استخداما للوقاية من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والسائدة حاليا، تضعف خلال 3 أشهر.

الدراسة البريطانية استندت إلى أكثر من 3 ملايين مسحة

وأشارت الدراسة البريطانية إلى أن أولئك الذين أصيبوا بعد حصولهم على جرعتي لقاح فايزر-بيونتك أو أسترازينيكا قد يشكلون خطرا أكبر على الآخرين عما كان عليه الحال في سلالات الفيروس السابقة.

ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية، واستندت إلى أكثر من 3 ملايين مسحة من الأنف أو الحلق في أنحاء بريطانيا، أنه بعد مرور 90 يوما على الجرعة الثانية للقاحي فايزر أو أسترازينيكا، فإن كفاءة الأول في منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد تراجعت 75 % والثاني 61 %.

ومثل ذلك تراجعا عن نسبة 85 % لفايزر و68 % لأسترازينيكا التي لوحظت بعد مرور أسبوعين على الجرعة الثانية، وكان التراجع في الفاعلية أكثر وضوحا لدى من تزيد أعمارهم عن 35 عاما.

من جانبها قالت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إن الأمريكيين الذين أخذوا لقاحا من شركتي فايزر ومودرنا سيتمكنون من تلقي حقنة ثالثة معزِّزة بعد ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، اعتبارا من 20 سبتمبر.

وفي سياق متصل أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 209 ملايين إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.3 مليون وفاة، حيث تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس التاجي بـ624249 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.154.903، وتلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ571662 حالة فاة، وإجمالي الإصابات20.457.897، ثم الهند المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 432519، وإجمالي إصابات 32.258.857.