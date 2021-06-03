استشاري مناعة: دراسات على لقاح أسترازينيكا لكشف علاقته بالجلطات

أوضح الدكتور أشرف عقبه، استشاري المناعة في كلية الطب بجامعة عين شمس، حقيقة ما يتم تداوله بشأن أن يكون الناقل الفيروسي للقاح أسترازينكا لفيروس كورونا هو السبب في حدوث التجلطات لبعض الحاصلين على التطعيم، قائلا: «في دراسات أيضا تشير إلى أنّ التجلطات التي تحدث للمطعمين بلقاح أسترازينكا لها علاقة بالناقل الفيروسي المستخدم في تصنيع اللقاح»، لافتا إلى أنّ العمل جار العمل من قبل العاملين بشأن اللقاح لمعرفة السبب.

عقبه: لقاح أسترازينيكا تحت الدراسة لمعرفة أسباب التجلطات للمطعمين

وأضاف استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، لـ«الوطن»، أنّه وفقا للتقارير المعلنة حتى الآن، فاللقاحات المحضرة لفيروس كورونا آمنة ولا خطر منها، كما أنّ الأعراض التي تحدث للمطعمين تلقائية وتحدث مع جميع اللقاحات، لكنها تختلف من شخص لآخر دون خطورة، مؤكدا أنّ الحصول على اللقاح خير وقاية من الإصابة بالمرض.

وناشد استشاري المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، المواطنين، بالالتزام والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وتحقيق التباعد الإجتماعي، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمخالفة لتعليمات الحكومة المصرية، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، واستشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض، وعدم التهاون وتجنب الأدوية المختلفة وتعاطيعها دون استشارة الطبيب.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنّ هناك عدد من الفئات عرضة للإصابة بالفطر الأسود، خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وضعف المناعة، كمرضى السكري والسرطان والإيدز.