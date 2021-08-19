مراكز صيانة وهمية تسرق الأجهزة من المنازل.. والمصانع تبدأ التحرك

بدأت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، تحركات مكثفة، للحد من ظاهرة انتشار مراكز الصيانة الوهمية والعشوائية، ومن المقرر أن تعقد الغرفة اجتماعات يوم الأحد المقبل، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، وأبرز منتجي الأجهزة الكهربائية، فضلا عن ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية.

مراكز الصيانة غير المعتمدة

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ«الوطن»، إن الاجتماع يأتي في ظل تزايد الشكاوى من المصانع، بسبب الانتشار الكبير لمراكز الصيانة غير المعتمدة والمجهولة، التي تدعي تبعيتها للمصانع الكبرى، وتخاطب المواطنين عبر أرقام هواتف وعناوين يجري تغييرها باستمرار.

تفاقم الظاهرة

وأشار إلى ظاهرة المراكز الوهمية والعشوائية قديمة، لكن الأزمة تكمن في أن تلك الظاهرة تفاقمت بشكل غير طبيعى خلال الآونة الأخيرة، ما تسبب في الإضرار بسمعة المنتجات المصرية، والمصانع الكبرى التي تعمل بشكل رسمي ولديها خدمات الصيانة الخاصة بها.

الحد من ظاهرة المراكز المجهولة

وأوضح أن الاجتماع المزمع عقده يوم الأحد، سيناقش مع جهاز حماية المستهلك، آليات الحد من ظاهرة المراكز المجهولة، والعمل على التنسيق بين المصانع والجهاز، تحت مظلة الغرفة، من أجل التوصل لخطة موحدة، يمكن من خلالها التعامل مع المشكلة الحالية، لافتا إلى أن حماية المستهلك في ذاتها تمثل حماية للصانع، بعدما تزايد عدد الشكاوى في الفترة الأخيرة، من خدمات الصيانة الوهمية.

شكاوى المستهلكين

وبحسب «المهندس»، فإن الظاهرة تطورت في الأيام الأخيرة، من كونها مراكز صيانة عشوائية، إلى استخدام تلك المراكز كمظلة لعمليات سرقة الأجهزة من المنازل، مضيفا: تلقينا شكاوى من مستهلكين، تفيد بمخاطبة أشخاص المواطنين، باعتبارهم تابعين لمراكز صيانة معتمدة، ويقنعون المستهلك بضرورة إصلاح الأجهزة خارج المنزل، ثم يسرقونها بعد ذلك ولا تعود.

وقف الإعلانات

وذكر رئيس الغرفة، أنه جرى إجراء اتصالات في وقت سابق مع مصلحة الرقابة الصناعية، للتدخل لحل تلك الظاهرة، حيث تم التواصل مع مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم الاتفاق على وقف الإعلانات، التي تذاع في الفضائيات بشأن مراكز الصيانة الوهمية.