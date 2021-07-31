«الصناعات الهندسية»: 1.46 مليار دولار صادارات النصف الأول من 2021

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع شهدت ارتفاعا في النصف الأول من 2021 بالمقارنة بالفترة نفسها لعام 2020 بنسبة 54% حيث بلغت 1.462 مليار دولار في النصف الأول من 2021، بالمقارنة بـ 950 مليون دولار للفترة نفسها عام 2020.

وكشف التقرير الشهري، عن أن الصادرات الهندسية ارتفعت بنسبة 54؜% فى شهر يونيو 2021 بالمقارنة بنفس الشهر 2020 ، حيث بلغت 282 مليون دولار في يونيو 2021 بالمقارنة بـ 180 مليون دولار في يونيو 2020.

كما شهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا في العام المالي من 2020/2021 بالمقارنة بالعام المالي 2019/2020 بنسبه 28٪؜، حيث بلغت 2.802 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 في مقابل 2.188 مليار دولار في العام المالي 2019/2020.

أهم القطاعات الهندسية التي ارتفعت صادراتها بنهاية العام المالي هي، الأجهزة الكهربائية +2% و مكونات السيارات +47% و الكابلات +52% والأجهزة المنزلية +47% و الصناعات الكهربائية والإلكترونية +30% وسائل النقل 28% وأدوات المائدة والمطبخ +51%.

وأشار المجلس إلى أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها بنهاية العام المالي هي، أوروبا (المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان ) آسيا (السعودية - العراق - الأردن - الكويت - هونج كونج - لبنان) أفريقيا ( الجزائر - المغرب - السودان - ليبيا - كينيا - تونس).

من جانبه أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي يستهدف الصعود بالصادرات الوطنية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح " الصياد" أن وزارة الصناعة والتجارة لعبت دوراً هاما في حل جزء من العوائق التي تواجه قطاع التصدير خاصة الانتهاء من المستحقات القديمة عبر مبادرة السداد الفوري بخصم 15%، مشيرا إلى أن توفير سيولة مالية للمصدرين يعتبر جزء من التعامل مع ملف زيادة الصادرات.

بدورها كشفت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن استمرار مساعي المجلس للتواصل الدائم مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير والتصنيع بهدف التعامل الجدي مع أية عوائق تواجه المصدرين، وفتح قنوات اتصال دائم مع جهات مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وغيرها من الجهات.

وأكدت حلمي أن المجلس التصديري سينظم عددا من اللقاءات والفعاليات سيتم الإعلان عنها تباعا بعد التنسيق مع الممثلين من الجهات الحكومية، بهدف عرض وجهة نظر مصدري قطاع الصناعات الهندسية، والتوصل لأفضل الطرق لحل أية مشكلات .