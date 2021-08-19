التصريح بدفن جثة سائق «توك توك» صدمه قطار بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة، برئاسة المستشار أحمد البوشي، بالتصريح بدفن سائق «توك توك» لقي مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء تخطيه مزلقان منطقة الشيخ مصلح بالخانكة.

وأكدت مصار بمحافظة القليوبية، أن حركة القطارات بالمنطقة لم تتأثر بالحاث، حيث أزيلت آثار الحاث على الفور دون تعطل للحركة على المزلقان، أو للقطارات على خط «المرج - شبين القناطر».

حادث تصادم قطار و«توك توك» بالخانكة

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بحاث تصادم على مزلقان الشيخ مصلح بالخانكة ومصرع قائد مركبة «توك توك»، وانتقل اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن المتوفى حاول تخطي المزلقان أثناء دخول القطار محطة الخانكة، فاصطدم به القطار، ما أدى إلى وفاته، وعلى الفور تم إزالة أسباب الحادث وتسيير حركة القطارات على خط «المرج - شبين القناطر» دون تأخر، ونُقل الجثة لمستشفى الخانكة تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية والتصريح بالدفن من النيابة.

يذكر ان بعض مناطق خط قطار «شبين القناطر - المرج» بالخانكة تشهد حوادث متكررة للمواطنين والسيارات ومركبات «توك توك»، نظرًا لمرور الخط في قلب الكتلة السكنية، وقيام بعض المواطنين والسائقين بالعبور من مناطق غير مخصصة للمشاة والسيارات، لذا طالب الأهالي بكباري للمشاة، أو نقل خط السكة الحديد من قلب الكتلة السكنية، منعًا لتكرار الحوادث.