وزير التعليم: العام الدراسي الجديد بحضور يومي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن العام الدراسي الجديد 2021- 2022، سيكون بشكل نظامي، أو بحضور كامل من أبنائنا الطلاب «تفعيل الحضور والغياب»، والمعلمين والإداريين، وتكون المصادر الرقمية و«الأونلاين»، مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الخريطة الزمنية العام الدراسي الجديد 2021- 2022، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، حيث يبدأ العام الدراسي يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16 يونيو ويستمر لمدة 34 أسبوعا.

وطبقا للخريطة الزمنية المحددة لموعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر، ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.