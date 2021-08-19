وزير التعليم: العام الدراسي الجديد بحضور يومي
كتب:
أميرة فكري
06:46 م | الخميس 19 أغسطس 2021
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن العام الدراسي الجديد 2021- 2022، سيكون بشكل نظامي، أو بحضور كامل من أبنائنا الطلاب «تفعيل الحضور والغياب»، والمعلمين والإداريين، وتكون المصادر الرقمية و«الأونلاين»، مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.
واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الخريطة الزمنية العام الدراسي الجديد 2021- 2022، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، حيث يبدأ العام الدراسي يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16 يونيو ويستمر لمدة 34 أسبوعا.
وطبقا للخريطة الزمنية المحددة لموعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر، ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.