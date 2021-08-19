وزير التعليم يرد على المطالبات بدور ثانٍ في أكثر من مادتين: لا يجوز

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب بعض الطلاب بدور ثانٍ في أكثر من مادتين، والحصول على الدرجات كاملة في مواد الدور الثاني، قائلاً إنه لا يجوز ذلك وفق أحكام القانون.

وقال وزير التربية والتعليم، إن المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المعمول به في جمهورية مصر العربية تنص على أنه «مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يُجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة».

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها، وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني».

وواصل: «يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يُجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار».

وأكد شوقي أن لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (٥٠%) من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط، يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط».

وختم تصريحاته بقوله: «ولما كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاضعة في أعمالها لهذا القانون، فإننا لا نستطيع السماح بدور ثانٍ بدرجة أكثر من 50٪؜ أو دور ثان بأكثر من مادتين، بحسب نص القانون».