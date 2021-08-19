تنسيق الجامعات والمعاهد العليا 2021.. شروط التقديم في معهد فني صناعي بنها

تزامنًا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 وبدء تنسيق الجامعات والمعاهد الأسبوع المقبل تزايدت عمليات البحث عن شروط التقديم في المعهد الفني الصناعي ببنها، الذي ترجع نشأته إلي عام 1965 حيث كان مركز تدريب تابع لشركة بنها للصناعات الإلكترونية ببنها ويلتحق به الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة وذلك لإعدادهم فنيا للعمل بذات المصنع ليتحول في عام 1970 إلى مركز التدريب الخاضع لوزاة التعليم العالي، وتغير اسمه إلى معهد إعداد الفنيين الصناعيين للإلكترونيات ببنها وبه شعبة واحدة فقط هي شعبة فني لاسلكى مع بقاء مقره بشركة بنها للصناعات الإلكترونية حتي عام 1983، تم تطويرالمناهج الدراسية وأصبح اسمه المعهد الفني الصناعي للإلكترونيات ببنها وبه شعبة واحدة سميت شعبة الاتصالات الإلكترونية، وفي عام 1990 تم نقل المعهد إلى مقره الحالي خلف مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية وأصبح يضم أكثر من شعبة وتخصص، وفي عام 2006 تم تطوير المناهج بما يتناسب مع المستجدات التي طرأت على المجال الصناعىي وأصبح المعهد يتبع الكلية التكنولوجية بقويسنا.

«الوطن» تستعرض شروط الالتحاق بالمعهد الفني الصناعي ببنها الذي يستطيع الطالب الالتحاق بكلية الهندسة بعده بشرط الحصول علي تقدير عال في سنتي المعهد.

شروط الالتحاق والتقديم بمعهد فني صناعي بنها

حدد مكتب التنسيق بالجامعات شروط الالتحاق بالمعهد الفني الصناعي ببنها كالتالي:

- أن يكــون الطـالـب حـاصـلاً علـى الثانوية العامة علمي رياضة أو علمي علوم أو حاصلاً على دبلوم فني صناعي.

- يتيح المعهد الفني الصناعي ببنها للطالب الحاصل على دبلوم المعهد بتقدير جيد جدا من 75% إلى 84.5% بكليتي التربية وتعليم صناعي

- الحاصل على مجموع 85% إلى 100% يلتحق بكلية الهندسة ويلتحق حسب التقدير العام بكليات الهندسة المختلفة.

رسالة ورؤية معهد فني صناعي بنها

وتعد رسالة ورؤية معهد فني صناعي بنها هي إعداد كوادر فنية مؤهلة علمياً وعملياً قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمى وإكساب الخريجين القدرة على مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية والمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة لخدمة المجتمع في مجال الصناعة والتقنية.

الأهداف الاستراتيجية لمعهد فني صناعي بنها

- إعداد خريجين مؤهلين فنياً ليكونوا وصلة العمل التنفيذية بين المهندسين والعمال الفنيين في كافة المواقع الإنتاجية وذلك من خلال برامج ذات جودة عالية في تخصصات مختلفة وينبغي أن يراعى إعداد فني يتصف بأنه متمكن في تخصصه من خلال اكتسابه للمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الوظيفة المهنية.

- يؤكد على أهمية التفكير والتخطيط وحل المشكلات واتخاذ القرار في عمله.

- ملتزم بآداب المهنة وقيم المجتمع.

- ذو ثقافة تجعله قادراً على التأكيد على الهوية والانفتاح مع الآخرين.

- قادر على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

- قادر على التعامل مع العملاء.

- التعاون مع المؤسسات الإنتاجية والخدمية المحلية لتوفير فرص عمل للخريجين.

- تقديم برامج التدريب اللازمة لجميع العاملين بالمعهد كلا في تخصصه، لمواكبة التطور التكنولوجي.

- العمل على استغلال الإمكانيات المادية والبشرية في المعهد كمركز تدريب للأفراد وذلك لخدمة المؤسسات العامة والخاصة بالمجتمع المحلي.

تبني تطبيق نظام ضبط الجودة في التعليم داخل المعهد.