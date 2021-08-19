رئيس إذاعة القرآن: ولدت بضمور في الذراعين فاستخدمت أسناني لأحقق هدفي

روى رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، وهو من ذوي الهمم، تفاصيل طفولته، ورد فعل أهله عندما فوجئوا بأنه يعاني ضمورًا في الذراعين، موضحًا أن والده صلى ركعتين لله شكرا، وقال يارب أنت خلقته، وأنا لجأت إليك، وما دمت خلقته فأنت ستهديه، وكان حزينًا بسبب هذا المرض، وبعد الدعاء بدأت بشارات معينة بأن هذا الطفل يمكن أن يعتمد على نفسه في مراحل الطفولة الأولى، وكأنها نور على الطريق، وطالما هناك ظلام فلابد للنور أن يأتي.

من المحنة إلى المنحة

وأضاف «عبد السلام»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه في طفولته وقف أمام المرآة «بفانلة» وقال: «يارب عاوز يبقى ليا إيدين»، وظل يصلي ويدعو الله أن تنموا ذراعيه، مشددًا على أنه كان يبكي، وفيما بعد علم أن هذا قدره، ويجب أن يتحمله، معقبًا: «بعد هذا الموقف أحسست بأن هذا منحة من الله، وهذا يصلح لكل إنسان، وكل إنسان لديه قدرات يستطيع بها أن يعيش حياة طيبة، وبحثت داخلي، فوجدت أني أملك أسنانًا، ويمكن أن استخدمها في أن أصل إلى ما أريد».

دعم والده له

وتابع رئيس إذاعة القرآن الكريم: «والدي علمني وقال لي: (متقوليش أنا معرفش)، وحاولت أسوق عجل ولكن الوسيلة غير موجودة، فخلاص، وعندما يكون هناك مستحيل يجب ألا تحاول، ولكن عندما يكون المستحيل ممكن يجب أن تحاول».

وأشار إلى أنه ممتن جدًا للناس الإيجابيين الذين شجعوه، مشيرًا إلى أنه عانى من مواقف قاسية، ولكن هناك الكثير من المواقف الجيدة، التي يوجد بها رجولة وعطف إيجابي من الناس، موضحًا أنه «أكل علقة» لكي يتعلم ألا يسمح لأحد أن يعطف عليه بطريقة سلبية، موضحًا أنه تعرض للضرب عندما أطعمه أحد الأشخاص -بنية سليمة- مطالبًا ذوي الإعاقة، بألا يسمحوا للناس بأن ينظروا لهم نظرة عطف سلبية.