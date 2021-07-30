مصر تستطيع.. مستشفى الجمالية بالدقهلية يقدم جراحات نادرة مجانا

عرض برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، تقريرًا عن مستشفى «الجمالية المركزي» بمحافظة الدقهلية، الذي يقدم للمواطنين جراحات نادرة مجانًا، رغم تكلفتها الضخمة، والسر في ذلك هو الأطباء ودعم المجتمع المدني والدولة.

وأشار التقرير إلى أن هذا المستشفى يقدم هذه العمليات الجراحية إلى المواطنين منذ 6 شهور، مثل جراحات كسر في العمود الفقري وأورام في المخ، التي يجب أن تتم في ظروف طبية مناسبة.

من جانبه، قال الدكتور سيد جبل، مدير المستشفى، إنهم عند تطوير المستشفى اتفقوا على إنشاء قسم للعناية المركزة على أعلى مستوى، وبعد جمع المبالغ المطلوبة بدأت الأعمال تسير بسرعة.

أما أحمد طه، طبيب بالمسشتفى، فقال إنهم بدأوا في إجراء عمليات جراحية لا تُجرى في مثل هذه المستشفيات، ومنها حالات الأورام.

وفي السياق، قال محمد بركات، إنهم بدأوا في جمع التبرعات لإنشاء وحدة للعناية المركزة خاصة بقسم العزل، بهدف إنشاء 4 أسرة، وبعد عدة أيام جمعوا 200 ألف جنيه، وهذا رقم غير متوقع، ولكنه جاء نتيجة تعاون وتجاوب أهل الخير، وهذا شجعهم على التوسع وإنشاء عناية مركزة على أعلى معايير الجودة بسعة استيعابة 15 سريرًا، وبعد فترة استطاعوا أن يجمعوا تبرعات نقدية بقيمة 3 ملايين جنيه، وتبرعات عينية مليون جنيه، وحتى الأطفال شاركوا، والسيدات تبرعن بالحلي الخاصة بهن.

وأوضح محمد الشرقاوي، أحد المرضى، أنه خضع لعملية جراحية في المستشفى بعد تعرضه لكسر في العمود الفقري، وفقد الأمل في أن يعود لحياته الطبيعية، لكن المستشفى أعاده للحياة ثانية.