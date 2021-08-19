«الصحة» تغلق 8 أقسام في مستشفى واحد بسبب «مخالفات جسيمة»

أغلقت وزارة الصحة والسكان، 8 أقسام من أقسام مستشفى النسائم في منطقة القاهرة الجديدة، بعد حملة تفتيشية جرت على المستشفى.

لجنة من وزارة الصحة والسكان تكتشف مخالفات جسيمة بمستشفى في القاهرة الجديدة

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، إن إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، وإدارة التفتيش الصيدلي بالوزارة، بالتعاون مع مباحث التموين في وزارة الداخلية، نظمت حملة على المستشفى، انتهت إلى رصد «مخالفات»، وصفتها المصادر بـ«الجسيمة».

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن اللجنة القائمة بالتفتيش أقرت اتخاذ «إجراءات مشددة» ضد المستشفى، خصوصا مع رصد وجود عدة أقسام تعمل داخله «بدون ترخيص».

7 أقسام تعمل في مستشفى بالقاهرة الجديدة دون ترخيص

وأوضح المصدر، أنه جرى إغلاق الأقسام السبعة في مستشفى النسائم بالقاهرة الجديدة، بعد رصد عملها بدون ترخيص.

وعدَّد المصدر الأقسام السبعة، التي ضمَّت «الصيدلية، معمل أشعة، معمل تحاليل، قسم علاج طبيعي، قسم قسطرة، وحدة مناظير، ومنفذ لبيع النظارات».

غرفة عمليات في مستشفى بالتجمع يعمل دون الالتزام بمعايير مكافحة العدوى

وأشار المصدر، إلى أن «المخالفات»، التي وصفها بـ«الجسيمة»، ضمت أيضاً غلق غرفة العمليات في المستشفى، مرجعا السبب إلى أن المستشفى يعمل داخله غرفة العمليات دون الالتزام بمعايير مكافحة العدوى الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

ولفت المصدر، إلى أن اللجنة التفتيشية المفاجأة، اكتشفت وجود أطباء يعملون في مستشفى النسائم، دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان.

وشدد المصدر، على أن كل الإجراءات المُشددة التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان تجاه المستشفى، يأتي في إطار حرصها على «صحة المواطن المصري».