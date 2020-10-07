غلق 22 منشأة طبية خاصة في حملة لإدارة العلاج الحر ببني سويف

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بني سويف، عن غلق 22 منشأة طبية خاصة، اليوم، ما بين عيادات خاصة ومعامل تحاليل، بمركزي ناصر والواسطى لعدم استكمال التراخيص، في حملة لإدارة العلاج الحر بالمديرية.

وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة للمرور على عدد من المستشفيات الخاصة بالمحافظة، والمراكز الطبية الخاصة ومعامل التحاليل، لمتابعة الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى والتراخيص، والإجراءات الصحية والوقائية.

وتابعت اللجنة عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ناصر، حيث تم إغلاق 6 معامل تحاليل و12 عيادة خاصة، ومركز للأشعة، لعدم استكمال التراخيص، وجرى المرور على 6 عيادات خاصة بمركز الواسطى و3 معامل تحاليل ومركز طبي تخصصي ومركزي أشعة ومستشفى خاص، وتقرر غلق معملين للتحاليل وعيادة خاصة لعدم استكمال التراخيص وإنذار ٤ منشآت طبية أخرى.

وفي سياق آخر عقدت مديرية الصحة ببني سويف، دورة تدريبية لفريق طبي مكون من ٤٥ من الأطباء والصيادلة والتمريض عن الإرشاد الوراثى والاكتشاف المبكر لأمراض التمثيل الغذائي، حيث قام بالتدريب الدكتور محمد مصطفى مدير مركز علاج أمراض التمثيل الغذائي بالفيوم، والدكتورة شيرين صلاح الدين مدير إداراتى الرعاية الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.