نشطاء يتداولون صورة «شاحنة مفخخة» أدت لإخلاء الكونجرس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة رجل في شاحنة متوقفة خارج مكتبة الكونجرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن، مشيرين إلى أنها للشاحنة المشتبه بها التي أدت لإخلاء الكونجرس.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن الرجل الذي بث مباشر على الإنترنت، ادعى وجود عبوة ناسفة في شاحنته، كما ألقى أوراقا نقدية في الشارع، حسبما نشرت روسيا اليوم.

البيت الأبيض يراقب

وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه يراقب عن كثب التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونجرس، ويتلقى إحاطة من قوات إنقاذ القانون بهذا الشأن.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون، إن المحققين يتواجدون في مكان الحادث، ويعملون على تحديد ما إذا كانت العبوة الناسفة قابلة للتفجير.

دعوة للابتعاد عن المنطقة

وأعلنت الشرطة الأمريكية في وقت سابق، اليوم، أنها أخلت مقر الكونجرس، بسبب وجود سيارة مشتبه فيها، خارج مبنى مكتبة الكونجرس.

ودعت شرطة الكونجرس الجمهور إلى الابتعاد عن المنطقة، وأصدرت أوامر للعاملين في مقر الكونجرس الأمريكي بالمغادرة، حفاظا على حياتهم تحسبا لأي طارئ.