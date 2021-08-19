إخلاء «الكونجرس» الأمريكي بسبب سيارة مشتبه فيها

أخلت الشرطة الأمريكية، اليوم، مقر الكونجرس، بسبب وجود سيارة مشتبه فيها، خارج مبنى مكتبة الكونجرس.

ودعت شرطة الكونجرس، على حسابها الرسمي على «تويتر»، الجمهور إلى الابتعاد عن المنطقة، وأصدرت أوامر للعاملين في مقر الكونجرس الأمريكي بالمغادرة، حفاظا على حياتهم تحسبا لأي طارئ، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وقالت إنها تُحقق في تقرير عن سيارة مشتبه بها، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر وستبلغ الجمهور بأي معلومات يمكن نشرها.