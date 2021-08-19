مفيد شهاب شاهدا على وجود الإخوان في مجلس 2005: اتبعوا أسلوب المهادنة

قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، إن الفترة التي كان فيها وزيرًا لشؤون المجالس النيابية من 2005 إلى 2010، كان بها 81 نائبًا من تنظيم الإخوان الإرهابي، وفي هذا الوقت كانوا يتبعون أسلوب المهادنة، مشددًا على أنهم «لهم أسلوبهم الخطير في نشر أفكارهم بين الشباب».

إلغاء الحفلات الفنية والندوات

وأضاف «شهاب»، في لقاء مع برنامج «حديث العرب»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه درية شرف الدين، أنه عندما كان رئيسًا لجامعة القاهرة عام 1993، وجد قاعة الاجتماعات الكبرى مغلقة بتعليمات من الجماعة الإرهابية، فأمر بفتحها وإقامة حفلات فنية وندوات علمية فيها، ونشاط ثقافي وفني، وكانوا معترضين على ذلك.

وتابع أستاذ القانون الدولي: «لما كانوا أعضاء مجلس شعب، أنا كنت الوزير اللي أمثل الحكومة لدى مجلس الشعب، وهم كانوا بيهادنوا، ويريدون التغلغل داخل البرلمان والجامعات، وحاولوا إخفاء اتجاهاتهم العنيفة، وفي بعض الأوقات كانوا بيظهروا على حقيقتهم»، موضحًا أنه في أحد المرات دخل حوالي 400 ألف فلسطيني من غزة إلى سيناء، لأن مصر كانت تبني جدارًا على حدودها، فاعترضوا عليه ودخلوا وكسروا الجدار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية طالبتهم بالانسحاب، فانبرت أصوات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية داخل البرلمان للدفاع عنهم، وقالوا: «دول إخوة لنا، وإيه المشكلة يخشوا يقعدوا في سيناء».

لا يؤمنون بفكرة الوطن

وأشار إلى أن أعضاء الجماعة الإرهابية لا يوجد لديهم فكرة الوطن، وفي هذا الموقف ظهروا على حقيقتهم، كما أنهم ظهروا على حقيقتهم مرة أخرى عندما أجروا تدريبات عسكرية في جامعة الأزهر، كما أنهم استغلوا فكرة أن الشعب المصري متدين بطبعه، والشباب في فترة معينة كانوا مرتبطين بالدين.

وشدد «شهاب»، على أن الفكر المتطرف في المنطقة العربية ما زال له تأثيرًا كبيرًا، خاصة أن الدين له قيمة كبيرة لدى شعوب المنطقة، ويستغلون ذلك في نشر الفكر المتطرف، وإذا كنا تخلصنا من تنظيم الإخوان الإرهابي، فيجب بذل جهد أكبر في محاربة الفكر المتطرف.