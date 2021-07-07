«ماذا لو فشلت حلول مجلس الأمن لقضية السد الإثيوبي؟».. مفيد شهاب يُجيب

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن مصر قد قبلت بمفاوضات طويلة الأمد مع السد الإثيوبي في ملف السد، واتخذت مصر هذه المفاوضات بمنتهى الجد في الوقت الذي كانت إثيوبيا تتعامل معها بالرعونة والتعنت، موضحًا أن مصر تحصل على 97% من مواردها المائية من نهر النيل وهو ما يختلف عن باقي دول العالم، وبالتالي فإن نظام آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، الذي فشل في إنهاء الصراعات العرقية والحروب الداخلية، يتعنت في ملف السد من أجل التغطية على ذلك.

استبعد إحالة مجلس الأمن ملف السد الإثيوبي للإتحاد الإفريقي

وأضاف «شهاب»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه حال فشلت الحلول بعد لجوء مصر لمجلس الأمن، فيحق للدولة المصرية المضي قدمًا في طريق اتباع الوسائل السلمية الودية للتسوية مثل التحكيم والقضاء الدوليين وهو ما لم تقبل به إثيوبيا من قبل، كما أنه في حال لم تفلح أي من الوسائل التي اتبعتها مصر أو تلك المذكورة عاليه، يحق لمصر الحصول على حقها بأي من البدائل التي تراها مناسبة، مستبعدًا أن يحيل مجلس الأمن ملف السد من جديد إلى الاتحاد الأفريقي.

القلق المصري مشروع بشأن السد الإثيوبي

وأردف أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن يعلم أن الملف كان في جعبته طيلة عامين، ولم يقدم جديد ولم تكن هناك نتائج سلبية،«يمكن أن يقرر مجلس الأمن مجموعة من المبادئ بشأن السد»، موضحًا أن القلق المصري مشروع بشأن السد الإثيوبي لطول أمد المفاوضات إلى جانب كونه يمثل قضية أمن قومي للشعب المصري، مضيفا «ما ضاع حق وراء مطالب».

مصر ستنتصر في النهاية لأنها صاحبة حق

وأوضح أن مصر ماضية على الطريق الصحيح في مفاوضات سد النهضة منذ بدايتها، مؤكدا أن مصر ستنتصر في النهاية لأنها صاحبة حق ولم تقصر في السعى نحو الوصول إلى حقها، مؤكدًا أن الوفد المفاوض المصري والخبراء والدبلوماسيين على قدر عال من الكفاءة والخبرة وعلى أعلى مستوى.