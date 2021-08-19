مفيد شهاب: «الحمد لله ربنا نصرنا في مفاوضات طابا لأننا أصحاب حق»

قال الدكتور مفيد شهاب، إن تجربة التفاوض على أرض طابا كانت تجربة غالية عليه لأنها تمثل قضية على الأرض، وكان منطقنا كوفد والقيادة السياسية والشعب المصري كله ألا تفرط في شبر واحد من أرض مصر، مشيرًا إلى أن المفاوضات جاءت في إطار التزامنا كدولة متحضرة، من خلال الحل عن طريق دبلوماسي «تسوية ودية ووساطة مش عن طريق القوى».

استرجاع طابا

وأضاف «شهاب» خلال استضافته في برنامج «حديث العرب» المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، «الإسرائيليون كان بيقولوا إنتوا عاملين كل الهيصة دي ليه يا مصريين على كيلو متر وربع دي متستهلش، وأنتم عندكم مساحات هايلة في الصحراء الغربية والشرقية، ومش عارفين تستغلوها وأنتم دولة كبيرة إنما إحنا دولة صغيرة».

المفاوضات مع إسرائيل

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أن إسرائيل لم تكن تريد أن تنسحب بشكل كامل و أرادت الاحتفاظ ببعض المواقع، قائلا: «مصر أوضحت أن اتفاقية السلام المبرمة في عام 1979 تشير إلى أنه في حال وجود خلاف في التنفيذ فإنه يجرى حله عن طريق المفاوضات، فإذا فشلت يجرى اللجوء إلى التحكيم، ومصر استمرت في التفاوض إلى عام 1984، وفكرت للجوء في التحكيم ولكنهم فضلوا التوفيق من خلال إدخال طرف ثالث لحل الأمر وتقديم اقتراح سياسي مناسب وليس قانوني، ولكن مصر رفضت وأرادت قرار ملزم عن طريق التحكيم يستندون إلى القانون والمستندات ويصدروا قانون غير قابل للطعن، ولكن إسرائيل فضلت التوفيق ولكن مورست عليهم ضغوط للموافقة من جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى فقبلوا التحكيم.. «والحمدلله ربنا نصرنا لإننا أصحاب حق».