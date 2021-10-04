لعشاق الـ«سكوتر».. 10 أنواع بسعر أقل من 30 ألف جنيه

مع الزيادة السكانية وارتفاع عدد السيارات التي أدت إلى زحام في الشوارع، أصبح الكثيرون يفكرون في وسيلة مواصلات تكون بديلة للسيارات، وفي نفس الوقت سريعة مثل «السكوتر»، حيث انتشر في الفترة الأخيرة أنواع كثيرة منه وأصبح وسيلة نقل يستخدمه الشباب والبنات، حيث يتميز بأنه من متاح بأسعار بسيطة وفقا للنوع وكذلك لا يحتاج إلى مساحة مثل السيارة سواء أثناء السير أو «الركنة».

ولم يقتصر الأمر على الأشخاص الذين يمتلكون «السكوتر» فقط، بل أصبحت أيضًا الشركات المتخصصة في توفير وسائل مواصلات لنقل الأشخاص، تعتمد على «السكوتر» كوسيلة نقل سريعة من خلال التطبيق الخاص بهم.

ويتميز السكوتر، كوسيلة مواصلات بالعديد من المميزات التي جعلته ينتشر بصورة كبيرة في الشوارع، من بين هذه المميزات السعر، وسهولة الركنة، كما أن قطع الغيار والصيانة الخاصة به غير مكلفة، بالإضافة إلى أشكاله المتنوعة والكثيرة.

ونرصد في السطور التالية، أسعار أفضل 10 أنواع من «السكوتر»، وفق التسعيرة المعلنة التي تم إرسالها من المنتجين والموزعين إلى التجار، والتي حصلت عليها «الوطن».

أسعار السكوتر وفق التسعيرة المعلنة

- «اس واى ام سيمفونى اس» 2021

اتوماتيك CC 150

25,490 جنيه

- «كيمكو أجيليتي» 2021

اتوماتيك

150 CC

25,500 جنيه

- «اس واى ام سيمفونى اس ار» 2021

اتوماتيك

150 CC

26,174 جنيه

-«اس واى ام فيدل 3» 2021

اتوماتيك

150CC

26,320 جنيه

- «اس واى ام سيمفونى اس ار» 2021

اتوماتيك

200 CC

27,987 جنيه

- «بينيلي كافينيرو» 2021

اتوماتيك

150 CC

28,500 جنيه

- «بينيلي زافيرانو» 2021

اتوماتيك

250 CC

29,000 جنيه

- «اس واى ام سيمفونى اس تى» 2021

اتوماتيك 150 CC

30,984 جنيه

- «اس واى ام فيدل» 2021

اتوماتيك

150 CC

21,990 جنيه

- «اس واى ام اوربت 2» 2021

اتوماتيك

150 CC

19,380 جنيه