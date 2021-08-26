تبدأ بـ15 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات في مصر

شهد سوق السيارات المستعملة حالة من التذبذب وانخفاض في جميع أنواع السيارات المستعملة، خاصة الموديلات التي مضى على تصنيعها 20 عامًا، وتعتبر تلك السيارات هي أرخص أنواع السيارات المتداولة في سوق السيارات المستعملة.

رغبات المستهلكين في الموديلات الحديثة خفضت من أسعار المستعمل

وقال أحمد سيد، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت انخفاضًا في الأسعار بسبب الرغبة في شراء سيارات تصلح للعمل في أكثر من مكان وللسفر، مشيرًا إلى أن سوق السيارات المستعملة شهد انخفاض الأسعار ما بين 8 آلاف و15 ألف جنيه بشكل عام، بالإضافة إلى العروض التي يقدمها أصحاب الشركات والبنوك في تقسيط السيارات الزيرو.

أرخص 5 سيارات ملاكي في سوق السيارات

وتستعرض «الوطن» أسعار أرخص 5 سيارات ملاكي في سوق السيارات بمصر حيث تبدأ من 15 ألف جنيه ولا تتعدى 30 ألف جنيه.

قائمة أسعار السيارات

بولونيزبولونيز موديل 1991

- أقل سعر في السوق 15,000 جنيه، وأعلى سعر 22,000 جنيه.

فيات 128 موديل 1991

- متوسط السعر في السوق 24,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 17,000 جنيها، وأعلى سعر في السوق 27,000 جنيه.

جرانتا 2107 موديل 1992

متوسط السعر في السوق 25,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 23,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 27,000 جنيه

جرانتا 2107 موديل 1991

- متوسط السعر 28,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 25,000 جنيه وأعلى سعر في السوق 32,000 جنيه.

Ax 1995

- أقل سعر 29,000 جنيه، وأعلى سعر 30,000 جنيه.

انتشار موديلات جديدة من السيارات الصينية

ومنذ يوليو الماضي، أطلق عدد من الشركات العاملة في مصر موديلات جديدة من السيارات الصينية، مما تسبب في زيادة حجم المعروضات من السيارات الصيني الأقل سعرا، واقتنصت السيارات فئة الـSUV النصيب الأكبر من السيارات الصينية الجديدة المطروحة في السوق المصرية.