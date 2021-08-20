عبدالرحيم كمال يعلق على تشابه «القاهرة كابول» مع أحداث أفغانستان الحالية

علق الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، على تشابه أحداث مسلسله «القاهرة كابول» مع الأخرى التي وقعت مؤخرًا في أفغانستان، مشيرًا إلى أنه كان يقصد أن يظهر للناس لعبة شديدة الخطورة، مضيفًا: «ازاي أمريكا والغرب بيقدر يستعمل الإرهابيين ويخليهم في صورة كأنها تشبه الإسلام وهي أبعد ما تكون عن الإسلام عشان يلعب اللعبة المكررة العجيبة الشيطانية اللي شوفناها».

دور الإعلام غير الوطني

وأوضح «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه أبرز دور الإعلام غير الوطني في اللعب بوعي الشعوب :«ازاي الإعلام المغرض مش االوطني بيبقى له دور غريب ومريب في تلك اللحظات الحساسة، وكل العناصر المهمة اللي بتشكل من حين لآخر خطر علينا».

وشدد السيناريست على أهمية مناقشة هذه الأفكار وعرضها في سياق درامي: «لازم تتناقش بالشكل اللي احنا ناقشناه واللي وصل للجمهور والشواهد بتأكده».

مسلسل «القاهرة كابول» يناقش فكرة مثيرة

ومسلسل «القاهرة كابول» عٌرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وهو بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، قصة وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

وتدور قصة المسلسل حول 3 قصص مثيرة، بين 3 أصدقاء سابقين، وتستعرض المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر خلال الفترة الأخيرة، والأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.

ويجسد دور الإرهابي رمزي الذي تولى رئاسة جماعة إرهابية الفنان طارق لطفي، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، الذي يؤدي دوره الفنان خالد الصاوي، وينقل الصورة المذيع طارق كساب «الفنان فتحي عبدالوهاب»، وذلك بالرغم من كونهم أصدقاء منذ الطفولة.