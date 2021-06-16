شعبنا دمه خفيف من غير «أفورة»..حنان مطاوع تكشف كواليس «القاهرة كابول»

علقت الفنانة حنان مطاوع، على دورها في مسلسل «القاهرة كابول» الذي حاز دورها فيه على إعجاب الجماهير، فذكرت أن شخصية «منال» بالنسبة لها شخصية بنت مصرية عادية وأن أجمل شيء كتبه عبد الرحيم كمال في جوانب هذه القصة أن «منال» ووالدها «عم حسن» الذي جسد شخصيته الفنان نبيل الحلفاوي يمثلان بشخصيتهما الشارع المصري بفطرته السليمة، فالمصريين معتدلين بطبعهم رغم تدينهم بالإضافة لخفه دمهم دون «أفورة» ولديهم قدرة على الفهم حتى وإن كانوا غير مثقفين، لأن الشعب المصري يمتلك إرثا حضاريا.

وأضافت «مطاوع»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أنها شعرت في شخصية «منال» وكأنها تُعبر عن بنات بلدها، «حسيت أني واحدة من الشارع المصري عادية صحيح ذاكرت الدور، لكن الشخصية تشبه بنات حوالينا زي بنت خالتي أوجارتي أو صديقتي»، موضحة أن خلطة السر في نجاحه هو أن به جزء من الشارع المصري وطابع الشارع المصري، حتى ولو كان يحمل رسائل وطنية، «المسلسل منقدرش نصنفه إنه مسلسل تاريخي أو مخابراتي».

وتابعت الفنانة حنان مطاوع: «لكن في النهاية هو مسلسل به مسحة من الشارع المصري ويمثل حدوتة مصرية»، كما ذكرت أنها كانت من الصعب رفض دور مثل شخصية «منال»، قائلة: «ياخبر، فيه حد يرفض منال بنت عم حسن ونخبة الفنانين بداية من نبيل الحلفاوي أو فتحي عبد الوهاب أو طارق لطفي وخالد الصاوي»، موضحة أنها لم تتردد لحظة في قبول الدور من بداية طرح الفكرة عليها، قائلة: «من أول ماحكوا لي الحدوتة وافقت وأتاخدت وكنت متشوقة لرحلتها لكابول بس عشان أوصل لده لازم كنت أبقى ماسكة الشخصية من الأول ببساطتها وتلقائيتها».