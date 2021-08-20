وزير الرى يناقش إجراءات تنظيم أسبوع القاهرة للمياه

ناقش الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى خلال اجتماع عقده مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر إقامته خلال الفترة من 24-28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص».

وأكد عبد العاطي، أن هذا الحدث يأتي في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه علي رأس أولويات الأجندة السياسية وأنه من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

أسبوع القاهرة للمياه

وأضاف الوزير: أن الأسبوع يهدف إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً، مشيراً إلى المشاركة الواسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وشدد علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة للوقاية من فيروس «كورونا»، لضمان سلامة جميع المشاركين فى الأسبوع.

السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه

يشار إلى أن السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه تكثف جهودها خلال الفترة الحالية من أجل الإعداد الجيد للأسبوع، حيث تواصل تلقي طلبات تنظيم الجلسات الفنية وورش العمل والأحداث الجانبية من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الطلبات الخاصة بتنظيم أحداث رفيعة المستوي بمشاركة وفود رسمية وعدد من الوزراء والسفراء وكبار الموظفين والخبراء الدوليين، حيث تم تلقى طلبات لتنظيم أكثر من 200 جلسة متنوعة.

وسيتم خلال الأسبوع تنظيم جلسة رفيعة المستوي حول «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023، والذي سيضم نخبة من رؤساء الوزراء والوزراء وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء، من بينهم وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ووزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين من مصر ومختلف دول العالم.

وتم توجيه الدعوة لعدد من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة ورئيس منظمة المياه التابعة لها وكذا رئيس لجنة المنتدى العالمي للمياه ووزيرة الطاقة والتجارة البريطانية والمسئولة عن ملف التغيرات المناخية ومؤتمر cop26، لبحث المعوقات التي تواجه توفير التمويل اللازم لمواجهة أخطار التغيرات المناخية، وذلك من خلال جلسة خاصة بتمويل المشروعات من صندوق المناخ الأخضر.

الممر الملاحي «فيكتوريا - البحر المتوسط»

كما يتم التنسيق لعقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي «فيكتوريا - البحر المتوسط»، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة للعديد من الفعاليات الأخرى رفيعة المستوى، والتي من بينها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وتشهد الفعاليات أيضا عدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدي حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدي الاستثمار الأفريقي الأوروبي الذين ينظمهما الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والبنك الإفريقي للتنمية، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.

الشراكة الألمانية للمياه

وانضم إلي أنشطة الأسبوع «الشراكة الألمانية للمياه»، والتي تعد الشبكة الوحيدة في قطاع المياه الألماني التي تركز على البعد الدولي وتقوم بتوحيد حوالي 350 شركة ورابطة ومؤسسة تجارية من قطاعات الأعمال والعلوم والبحوث، وتمتلك الشبكة 150 عامًا من الخبرة في إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، ومتخصصين من ذوي الكفاءة العالية في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والابتكار.

ويتضمن الأسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي واساليب اعادة استخدام المياة، حيث تتابع السكرتارية باستمرار موقف المسابقات المختلفة التي ستُعقد خلال الحدث منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه «حافظ عليها تلاقيها» والتي تُقام للعام الرابع على التوالي من خلال أسبوع القاهرة للمياه.

وقامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل 10 تجارب، وسوف يتم تقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى، وتقدم الجوائز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وعلى جانب آخر، تتواصل الترتيبات الخاصة بمسابقة «شباب المبتكرين في مجال المياه»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبي.

وتم إصدار الإعلان الأول الخاص بالأسبوع وكذا العدد الأول والثاني من النشرة الإخبارية الخاصة بالأسبوع والتي يمكن متابعتها من خلال موقع الأسبوع وصفحة «الفيس بوك» الخاصة به، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان بشكل دوري عن التقدم المحرز في الإعدادات الخاصة بالأسبوع والشركاء والرعاة من مصر وخارجها، حيث لا يزال باب التسجيل مفتوحاً لتسجيل الأفراد والمجموعات.