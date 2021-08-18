«عبدالعاطى»: تحديث نظم الرى لـ3.7 مليون فدان فى 3 سنوات

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات.

وأوضح «عبدالعاطى»، فى بيان اليوم، أن التحول إلى الرى الحديث، يأتى فى إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية، أو المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى فى الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه. وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى، والزراعة، والمالية، والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى، بهدف تحقيق التعاون المشترك، لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة عبر تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث.

وأضاف أنه تم طرح 15 عقداً حتى الآن بعدد من المحافظات، بإجمالى 557 مسقى بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلومتراً، كما تم الانتهاء من التنفيذ فى 8.5 كيلومتر وجارٍ العمل فى باقى الأطوال.

وعقدت وزارة الرى، مؤتمراً موسعاً فى محافظتى قنا والأقصر، لاستعراض التحديات التى تواجه قطاع المياه، والسياسة المائية التى وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات، من خلال حسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لكافة المزارعين.