سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21-8-2021 في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، في عدد من البنوك المصرية والمؤسسات المصرفية، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمستثمرين عن التغيرات اليومية في سعر العملات العربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم السبت، 51.93 جنيه للشراء و52.41 للبيع في البنك المركزي، واستقر في المصرف المتحد عند 47.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.40 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 48.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

واختلفت أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم السبت، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.93 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 48.43 جنيه للشراء، و52.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.42 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى 48.40 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي cib، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، 49.40 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.