سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17-8-2021 في مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار العملات المختلفة، أبرزها سعر الدينار الكويتي، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

وجاء سعر الدينار الكويتي، في البنوك المختلفة اليوم الثلاثاء، بسعر 52.04 جنيه للشراء و52.38 للبيع في البنك المركزي، وسجل في المصرف المتحد، نحو 47.42 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.46 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

واختلفت أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.42 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

كما سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، نحو 48.46 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك الإسكندرية، إلى 48.46 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي cib، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، 49.31 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

وسجل سعر الدينار الكويتي، في البنك المركزي، 52.04 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.