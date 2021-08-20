صلاح يهدد رقم «هنري» التاريخي في البريميرليج

لم يكتف محمد صلاح بسلسلة الإنجازات التي صنعها منذ بداية مشواره في الدوري الإنجليزي، خاصة على مدار السنوات الأربع التي ارتدى فيها قميص ليفربول الإنجليزي، ليواصل مسيرة اقتناص الإنجازات والأرقام الاستثنائية، مع بداية رحلته في الموسم الجديد بالبريميرليج، إذ ستكون فرصته سانحة عندما يقف وجهاً لوجه أمام بيرنلي، في الجولة الثانية من المسابقة المحلية، على ملعب «أنفيلد» معقل الريدز، والتي يبحث خلالها عن تحقيق إنجاز تيري هنري أسطورة آرسنال.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح يقف على بعد خطوة وحيدة من معادلة إنجاز تيري هنري أسطورة آرسنال والدوري الإنجليزي، وذلك حال المشاركة والنجاح في الوصول إلى شباك بيرنلي، في الجولة الثانية من البريميرليج، عندما يسجل الظهور رقم 160 في الدوري الممتاز، بواقع المشاركة في 13 مباراة رفقة تشيلسي، و146 بقميص الريدز.

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