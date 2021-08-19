ليفربول يوافق على طلبات محمد صلاح للتجديد

يسير نادي ليفربول الإنجليزي بخطى ثابتة في طريق تجديد عقد الدولي محمد صلاح، الذي بات أحد الأعمدة الأساسية للريدز، خلال السنوات الأربع الأخيرة، التي شهدت تألق الفرعون المصري، بعدما ساهم في قيادة فريقه إلى طريق الانتصارات والظفر بالألقاب من جديد، ليعيد إلى خزائنه لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر لثلاثة عقود، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، بجانب الإنجازات الفردية التي حققها وعلى رأسها حصد لقب أفضل لاعب في أفريقيا مرتين.

ليفربول يرضخ لمطالب صلاح ويبدو أن إدارة ليفربول وضعت أزمتها الاقتصادية جانبا، من أجل منح محمد صلاح استثناء لتسهيل عملية مفاوضات تجديد عقده، بعدما أدركت عدم قدرتها على الاستغناء عن الفرعون المصري، الذي بات سببا أساسيا وأحد العوامل المؤثرة في مشروع الريدز، على مدار السنوات الماضية، تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، بحسب ما ذكر الصحفي الشهير جيمس بيرس، الصحفي التابع «ذا أثليتيك».

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