مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يبدأ استقبال أفلام دورته السادسة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدء تلقى الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة السادسة للمهرجان، والمقرر عقدها خلال شهر فبراير 2022، حيث أوضحت إدارة المهرجان أنها ستبدأ فى تلقي الأفلام عبر موقعها الإلكتروني www.aiwff.org بداية من 22 أغسطس وحتى نهاية نوفمبر المقبل.

وأكدت إدارة المهرجان أنه لابد أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أي نوع، حيث يهتم المهرجان حصريًا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة امرأة أيًا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التي تتناول قضايا تمكين المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتي ولو كان مبدعوها من الرجال.

ويضم المهرجان مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة «أقل من 60 دقيقة»، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة.

يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عقدت في موعد استثنائي خلال شهر يونيو الماضي، بسبب تفشى فيروس كورونا، بينما سيعود المهرجان في دورته المقبلة إلي موعده الأصلي خلال شهر فبراير المقبل.

وكانت الدورة الخامسة للمهرجان شهدت تكريم النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري.

كما تم إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي، وكاتبة السيناريو كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز، وشهدت الدورة الماضية للمهرجان عرض 12 فيلماً في مسابقة الأفلام الطويلة و14 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة.

وشهدت الدورة الماضية للمهرجان أيضا استحداث مسابقة جديدة لأفلام الورش التي ينظمها علي مدار العام لتدريب أبناء وبنات محافظة أسوان بشكل خاص وجنوب مصر بشكل عام علي فنون السينما المختلفة، وشارك في المسابقة الأفلام التي أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم، وضمت لجنة تحكيم المسابقة في عضويتها الفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود.