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مهرجان أسوان لأفلام المرأة: دلال عبدالعزيز تركت رصيدا سيبقى في الذاكرة

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الوطن
08:28 م | السبت 07 أغسطس 2021
الفانة الراحلة دلال عبدالعزيز

الفانة الراحلة دلال عبدالعزيز

نعت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمزيد من الحزن والأسى، الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت تاركة رصيدا فنيا سيبقى طويلا في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

وقالت إدارة المهرجان إن رحيل دلال عبدالعزيز خسارة كبيرة للفن المصري فهي واحدة من أهم النجمات اللاتي قدمن أعمالا تعبر عن المجتمع وتناقش قضاياه في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنه بجانب الموهبة الكبيرة لدلال عبد العزيز كممثلة فإنها كانت تجيد اختيار أعمالها ولم تحصر نفسها في نوعية معينة من الأدوار، حيث تألقت في الأعمال الكوميدية والاجتماعية وتعاونت مع كبار المخرجين والنجوم في السينما والمسرح والتليفزيون.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز من مواليد إحدى قرى محافظة الشرقية، وحاصلة على بكالوريوس الزراعة من جامعة الزقازيق، كما حصلت على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة، وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، ودبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتزوجت من الفنان الكبير سمير غانم وأنجبت منه ابنتيها دنيا وإيمي.

وشاركت دلال عبد العزيز خلال مشوارها الفني الطويل فى العديد من الأفلام الناجحة ومنها: «أسرار البنات» و«عصافير النيل» و«كارما» و«بئر الخيانة»، و«النوم في العسل»، و«مبروك وبلبل»، و«يا رب ولد»، و«لا تراجع ولا استسلام»، و«آسف على الإزعاج»، وكان آخر أفلامها «أعز الولد» الذي عرض هذا العام.

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