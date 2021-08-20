احجز دراجتك المدعمة من وزارة الشباب والرياضة الآن

تطرح وزارة الشباب والرياضة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك.. صحتك» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويبلغ عدد الدراجات التي تطرحها الوزارة 3200 دراجة منها 2000 دراجة جبلي، و600 دراجة هجين، و400 دراجة للفتيات، و200 دراجة كهربائية».

ويستطيع الراغبون في حجز الدراجات، الدخول على اللينك التالي www.emys.gov.eg/bike في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، حيث ستقوم الوزارة بإتاحة الرابط وفتحه حتى نفاد الكمية المطروحة.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن المبادرة تأتي تنفيذا لمبادرة واهتمامات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات.

وأضاف أن الوزارة حرصت على طرح 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 30% علي الأقل، وتأتي أسعار الدراجات على النحو التالي:

الدراجة الجبلي : 1909 جنيهات.

الدراجة الهجين : 2331 جنيها.

دراجة الفتيات : 1978 جنيهات.

الدراجة الكهربائية : 12 ألف جنيه.

ويضاف مبلغ 89 جنيها في حالة رغبة العميل في شحن الدراجات «الجبلي، الهجين، الفتيات» بجميع محافظات الجمهورية، و250 جنيها في حالة رغبة العميل في شحن الدراجة الكهربائية.

وأضاف الوزير أنه في إطار اهتمام الدولة بالفتيات، جرت إضافة الدراجة الخاصة بالفتيات بالدفعة الثالثة الحالية، خاصة بعد إقبال الفتيات والسيدات على اقتناء دراجة وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة.

كما جرت إضافة عدد من الدراجات الكهربائية التي تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة تصل إلى 50 كم وبسرعة تصل إلى 30 كم في الساعة، من خلال الاعتماد على البطارية والمحرك، «ويقدم بنك مصر تسهيلات في السداد للراغبين في شراء الدراجة الكهربائية على 12 شهرا بدون فوائد».

جدير بالذكر أن إتاحة الدراجات عبر «بوابة مصر للشباب والرياضة» بأسبقية الدفع من خلال شركة «فوري»، مع إمكانية شحن الدراجات لجميع أنحاء الجمهورية، كما يجري تسليم الدراجات بمحافظات الجمهورية من خلال مديريات الشباب والرياضة، ويجري تسليم الدراجات للحاجزين من محافظتي القاهرة والجيزة بالمركز الأولمبي بالمعادي.