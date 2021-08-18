رئيس الوزراء يطلق إشارة بدء ماراثون دراجات مهرجان العلمين الرياضي بعد قليل

يطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إشارة بدء مارثون الدراجات، بعد قليل، الذي يقام على هامش المهرجان الرياضي بمدينة العلمين الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لنشر الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في جميع ربوع الدولة المصرية.

ويقام مهرجان العلمين الرياضي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والرياضيين، بمشاركة 300 شاب وفتاة من مختلف الأندية الرياضية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي أهمية كبيرة نحو استدامة ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يعتمد في استراتيجيته لبناء الإنسان المصري على محور الرياضة، وتوسيع قاعدة ممارستها.

وأضاف وزير الشباب الرياضة، أن تنظيم المهرجانات الرياضية، يكون له أثر كبير في نقل صورة واقعية عن حجم إنجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة.

ولفت الوزير، إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن ماراثون للدراجات من أمام مقر مجلس الوزراء لفندق الماسة، ومهرجان للألعاب الرياضية على شاطئ العلمين، ومهرجان للألعاب البحرية علي بحيرة العلمين، ومسيرة مشي من أمام مسجد وميدان الماسة إلي الممشي السياحي، وكرنفال متنوع للأنشطة الثقافية والفنية والكشفية، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي، للإعلان عن الكود الخاص بمبادرة مصر بلا غرقي.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء عقده اجتماعه الأسبوعي اليوم، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، نظمت المهرجان الرياضى الأول بمدينة العلمين الجديدة، في أغسطس 2020، وذلك ضمن خطتها لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ومساهمتها فى الترويج للسياحة، ودعم المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية، وتتضمن المهرجان إقامة مسابقات الرياضة للجميع ونفذها الاتحاد المصرى للرياضة للجميع، وسباق ركوب الدراجات، ومباراة لكرة الطائرة الشاطئية، وكرة قدم خماسي شاطئية، وكرة السرعة، واستريت ورك أوت.