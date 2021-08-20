بعد لقائه بايدن.. ملك الأردن يزور روسيا ويلتقي بوتين الاثنين المقبل

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، الاثنين المقبل، في روسيا، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وأكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في تصريح اليوم الجمعة، بحسب قناة «روسيا اليوم»، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر أن يزور العاهل الأردني روسيا الأسبوع المقبل: «نعم، وسيتم عقد لقاء عمل مع الرئيس بوتين يوم الاثنين المقبل»، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أول لقاء منذ أكتوبر 2019

يشار إلى أن آخر لقاء بين بوتين والملك عبد الله الثاني كان في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو 2020 أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفي سوريا وليبيا.

وكان الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، قد التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يوليو الماضي، وكان ذلك أول لقاء لزعيم عربي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو الأمر الذي اعتبر ملك الأردن وقتها أنه «لم يأت صدفة بل رسالة عن عمق العلاقة التي تمتد إلى عقود عدة».

الأردن ودوره الإقليمي

وقال ملك الأردن وقتها «إن الإدارة الأمريكية تعلم وتقدِّر دور الأردن في التجاوب مع الأزمات، وتحرص على الاستماع إلى وجهة النظر الأردنية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تثق بالمملكة ودورها الإقليمي.