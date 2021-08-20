طريقة تلميع الفضة في المنزل بأقل التكاليف

يفضل الكثير اقتناء المعدن الفضي بكل أشكاله على حساب الذهب، إلا أن البعض تواجهه مشكلة مع طريقة تلميع الفضة، كونها تحتاج لذلك بين الحين والآخر لإضفاء الجمال عليها والحفاظ على لمعانها وبريقها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات وطريقة تلميع الفضة وأفضل الطرق في التمليع، وذلك في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

طريقة تلميع الفضة

وتتنوع طرق تلميع الفضة باختلاف الخامات المستخدمة في عملية التمليع والتي تستعرق وقت قصير للغاية حتى يعود المعدن لبريقه، وذلك وفقا لـ WIKI HOW، المعني بهذا الشأن.

سعر تلميع الفضة

ووفقا لأحد المواقع الشهيرة في بيع المنتجات على الإنترنت، فإنه يمكن الاستعانة بمُلمعات تساعد في تلميع الفضة ويتراوح سعرها بين 24 و28 جنيها فقط، أما عن المنتجات المستخدمة من المنزل في التلميع فسعرها قليل للغاية كونها تتوفر في جيمع المنازل كالربونات والليمون والملح.

طريقة تنظيف الفضة من السواد

أما عن الطريقة المُثلى لتنظيف الفضة من السواد فهناك عدة خطوات وهي كالتالي:

استخدام المعجون: وفي تلك الحالة يفضل تنظيف الفضة بغسلها بالماء جيدا ووضع كمية مناسبة من معجون الأسنان على المعدن وفركها بفرشاة أسنان قديمة لا يتم استخدامها على أن تتم عملية الفرك قرابة 5 دقائق حتى تجدها لامعة بين يديك.

استخدام نشا الذرة: كما أن لنشا الذرة فاعلية كبرى في تنظيف الفضة من السواد، وذلك من خلال وضعها في معجون من نشا الذرة والماء مع تدليكها بقطعة قماش من الصوف وبعد ذلك يتم غسلها بالماء الفاتر.

استخدام معقم اليدين: فلا يقتصر معقم اليدين على القضاء على الجراثيم بل إن له فاعلية كبرى في إعادة البريق للفضة، وذلك من خلال رش بضع قطرات على قطعة قماش ناعمة ويتم فرك المعدن الفضي فقط.

استخدام الرماد: أما عن الطريقة الثانية للقضاء على سواد الفضة فهي استخدام الرماد في التنظيف، وذلك من خلال غسل المعدن الفضي بماء فاتر ووضعه في بقايا رماد البخور على سبيل المثال مع تركها مدة لا تقل عن عشر دقائق، ولا تزداد عن الخمسة عشر دقيقة وبعدها يتم تنظيفها بقطعة قماش الصوف أو القطن وذلك عن طريق حركة دائرية وبعد ذلك يتم غسلها وتجفيفها فقط.

طريقة تلميع الفضة بالكربونات والليمون

كما أن هناك طريقة لتلميع الفضة باستخدام الكربونات والليمون، وتتم عملية التنظيف والتلميع بغسل المعدن بماء فاتر وإضافته في خليط من الليمون والكربونات لمدة خمس دقائق ويفرك جيدًا لتأتي المرحلة الأخيرة وهي الغسل بماء فاتر فقط.

طريقة تلميع الفضة بملح الليمون

وأخيرا يمكن تلميع الفضة باستخدام صودا الليمون أو ملح الليمون، وذلك عن طريق وضع أغراضك الفضية في وعاء من صودا الليمون والجير لمدة ساعة واحدة، وبعدها تشطف بماء فاتر وتجفف تمامًا لتحصل على معدن لامع للغاية.