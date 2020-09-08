خطوات الاستثمار في الفضة بدلا من الذهب

لطالما كانت المعادي الثمينة واحدة من أهم طرق الاستثمار، ويحظى المعدن الأصفر بشعبية كبيرة بين جميع فئات المصريين، لكن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العام الجاري بسبب جائحة كورونا، جعلت عيار 24 يتخطي حاجز الـ900 جنيه، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للقوة الشرائية للمصريين، فكيف يمكن الاستثمار ففي الفضة كبديل لهذا المعدن؟

ترصد "الوطن" في خطوات كيفية الاستفادة من الفضة كبديل عن الذهب، ووفقًا لموقع " thebalance"..

لماذا الفضة أفضل من الذهب للاستثمار حاليًا؟

بسبب ارتفاع سعر الذهب بصورة كبيرة، مما يجعل العائد من بيعه ضعيف، بينما سعر الفضة منخفض مقارنة بالذهب، ويمكنك الحصول على كميات أكبر بسعر أقل.

نصائح للاستثمار في الفضة

أفضل طريقة للاستثمار في الفضة هي شراء المعدن الفعلي، فيمكنك شراء سبائك الفضة أو النقود المصنوعة من الفضة، وهي ذات مصنعية قليلة.

يمكن التداول في البورصة على الفضة، فيمكنك شراء أسهم في صناديق الاستثمار الخاصة بالفضة، أو شراء أسهم في مناجم الفضة، عادة ما ترتفع قيمة أسهم مناجم الفضة عندما ترتفع أسعار الفضة وتنخفض عندما يكون أداء الفضة ضعيفًا.

الاستثمار في الفضة يحتاج إلى الوقت، خاصة أن ارتفع سعر الفضة يتم بوتيرة أبطأ من الذهب، لذا يجب أن تتحلى بالصبر.