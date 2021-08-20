ليس الإيقاف الأول.. كلاكيت رابع مرة «حكايات مدحت شلبي مع منع الظهور»

لم يكن قرار مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس»، بإيقاف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، حتى نهاية الموسم وذلك بعد الأزمة التي أثارها، أمس، عندما تحدث عن قضية «التفويت»، هي الأولى من نوعها فقد سبقها أكثر من واقعة لـ«شلبوكا» تسببت في إيقاف ظهوره من قبل، وكانت أولى هذه الوقائع في عام 2018، وتستعرض «الوطن» في السطور، حكايات الإعلامي الشهير وبرامجه مع المواقف التي انتهى القرار فيها إلى الإيقاف.

وقف برنامج مساء بيراميدز

أول واقعة مع شلبي، تعود إلى 30 سبتمبر 2018، عندم صدر قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج «مساء بيراميدز» الذي يقدمه مدحت شلبي على قناة «بيراميدز» لمدة أسبوعين، وحينها تضمن القرار إحالة مدحت شلبي، مقدم البرنامج، للتحقيق بنقابة الإعلاميين بسبب المخالفات الإعلامية التي شابت عددا من حلقات برنامجه.

هدف في «الشباك العذراء» يوقف شلبي

وجاءت الواقعة الثانية منذ عامين وتحديدًا في شهر أبريل من عام 2019، عندما أوصت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي حينها، بوقف المعلق مدحت شلبي عن التعليق على المباريات حتى نهاية الموسم، حيث جاء في تقرير اللجنة أن المعلق الرياضي تلفّظ بألفاظ لا يجب أنّ تخرج من معلق كبير مثله، خاصة عقب إحراز علي جبر، لاعب بيراميدز، هدفا في مرمى الزمالك، قائلًا: «هدف في الشباك العذراء، ولا خلي العذراء دي ليوم الخميس، وهو يوم زفاف علي جبر».

القمة 120 تتسبب في أزمة لـ مدحت شلبي

وجاءت ثالث وقائع المعلق المثير للجدل، بحسب تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تغطية أحداث مباراة القمة رقم 120، والتي تعود إلى أغسطس 2020، وقد أكد المجلس في تقريره حينها أنه رصد مخالفات على لسان المعلق مدحت شلبي، تمثلت في تهكم وسخرية المعلق عن سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث، وقال شلبي: «عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول آه يا رجلي آه يا رأسي، قال يعنى بيهّبط الفرقة الثانية.. فيلم عربي هابط من أفلام الأبيض والأسود».

إيقاف مدحت شلبي بسبب «التفويت»

جاءت الواقعة الرابعة التي تسببت في أزمة لمدحت شلبي، أمس وحديثه عن التفويت، وهو ما تعاملت معه مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس»، سريعا بإيقاف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، وقال مدحت شلبي عبر فيديو على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»: «لم أوجه كلامي إلى جماهير الأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ، لكنني أوجه حديثي لكل منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت»، وجاء بيان المجموعة مؤكدًا أن قرارها جاء انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف وترسيخا لمبدأ احترام كل أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قررت الإدارة وقف ظهور مدحت شلبي، حتى نهاية الموسم.