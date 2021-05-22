مدحت شلبي ومصطفى بكري وأحمد موسى يحصلون على تصريح مزاولة الإعلام مجددا

قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه قد تقدم نحو 80 مشتغلا في مجال الإعلام بأوراقهم للجنة القيد والتصاريح بنقابة الإعلاميين سواء لقيدهم والحصول على عضوية النقابة أو للحصول على تصريح مزاولة المهنة للبعض وتجديد التصريح لآخرين، وفقا للقواعد التي ينص عليها قانون نقابة الإعلاميين في هذا الشأن لا سيما في المادتين رقمي 2 و19 من القانون المشار إليه.

توفيق الأوضاع

وأوضح نقيب الإعلاميين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من أبرز الذين تقدموا لتجديد تصريح مزاولة مدحت شلبي مقدم برنامج «مساء أون» على فضائية أون تايم سبورتس، والنائب مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، وأحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد.

وأشار سعدة إلى أن من تقدموا لتوفيق أوضاعهم يعملون في الفئات الخمس التي تخضع لقانون النقابة وهي الإعداد والتقديم والإخراج والتحرير والمراسلة وفقا لقانون النقابة، مطالبا كل من لم يوفق وضعه بالتقدم بأوراقه للنقابة حتى لا يقع تحت طائلة القانون وتقديم بلاغات ضده بتهمة انتحال صفة إعلامي.

تامر أمين

كما حصل الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، على تصريح مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر، بعدما تقدم بأوراقه إلى نقابة الإعلاميين من جديد للحصول على التصريح، ويأتي هذا الإجراء عقب قرار النقابة في وقت سابق سحب تصريحه لاتهامه بالحديث بأسلوب غير لائق عن الصعايدة.

لكن النقابة وضعت شرطين لظهور تامر أمين وهما الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، حيث من المقرر أن يظهر تامر أمين في برنامجه يوم 24 مايو الجاري بحسب البرومو الذي أعلنته قناة «النهار».

ميثاق الشرف

وقد كشف مصدر بمجلس نقابة الإعلاميين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لجنة التصاريح ناقشت طلب تامر أمين وأصدرت توصيات للنائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بالموافقة على منحه التصريح، وبالفعل جرت الموافقة على منحه تصريح مزاولة مهنة الإعلام على أن يلتزم بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.