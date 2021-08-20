«نيشان» ينشر فيديو وصورا من حفل زفاف نجل جورج وسوف: «فرحة أبو وديع»

نشر الإعلامي نيشان، عبر حسابه الخاص على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورا ومقطع فيديو من حفل زفاف نجل المطرب جورج وسوف، وعلق «نيشان» على الفيديو الذي نشره عبر إنستجرام: «فرحة أبو وديع، زفاف نجل جورج وسوف، جونيور». كما نشر الإعلامي مجموعة صور تجمعه بجورج وسوف والعروسين.

يذكر ان «وسوف» أحيا الشهر الماضي، حفلا غنائيا في السعودية، كما طرح أغنية «ياه ع الزمن»، التي تخطت حاجز الـ10 ملايين مشاهدة بعد شهر من طرحها عبر «يوتيوب».

أغنية «ياه ع الزمن»، من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، بينما الكليب من إخراج فادي حداد.

وعلنا شركة لايف ستايلز خلال بيان صحفي ان تعاونها لأول مرة مع جورج وسوف عمل وأن أغنية «ياه عالزمن» لسلطان الطرب جورج وسوف ستشكل علامة فارقة في عالم الأعمال الفنية وقد صورت على مدى أكثر من خمسة أيام في لبنان، حيث تم تجهيز ديكورات شُيّدت خصيصاً للعمل، وترجمها المخرج فادي حداد بفيديو كليب يكشف أحاسيس ومشاعر وقصص تروي غدر الزمن وتحولات الحياة القاسية.