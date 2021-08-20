«التخطيط»: يوم تدريبي جديد ببرنامج تكافؤ الفرص منتصف سبتمبر

قالت الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص في وزارة التخطيط، إن الوزارة أنشأت هذه الوحدة منذ 6 شهور، مع إنشاء وحدات موازية في الجهات التابعة للوزارة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط، ومعهد الحوكمة، والمركز الديموجرافي، وهناك توجه أيضًا لإنشاء وحدة في بنك الاستثمار القومي.

وأضافت «سراج» في لقاء مع برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أن الوزارة وفرت وسائل للتواصل مع المواطنين لتقديم مقترحات من أجل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، لافتة إلى أن فكرة البرنامج وهدفه هو بلورة تجربة وزارة التخطيط داخليًا وخارجيًا ليكون هناك آلية محددة لاتباعها وتطبيقها داخل وحدات الوزارة أو خارجها في تكافؤ الفرص.

جمع ممثلي الوحدات في التدريب

وتابعت مدير وحدة تكافؤ الفرص في وزارة التخطيط، أن برنامج تكافؤ الفرص في الوزارة يجرى تنفيذه على يومين تدريبيين، كان اليوم التدريبي الأول يوم 17 أغسطس، حيث جمعوا فيه جميع الجهات التابعة وممثلي الوحدات المختلفة، لافتة إلى أن هناك يومًا تدريبيًا آخر في منتصف شهر سبتمبر.

وأشارت إلى أنه لن يكون إجبارا للمؤسسات على الانضمام للبرنامج، ولكن من يرغب في الانضمام فهذا متاح له.

انعقاد تدريبات المرحلة الأولى

الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط عقدت تدريبات المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص تحت عنوان «نشأة ومؤشرات تكافؤ الفرص في إطار أهداف التنمية المستدامة»، للعاملين بوحدات تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والجهات التابعة لها ونقاط الاتصال مع تلك الوحدات بالوزارة، ومجموعة من العاملين بشركة نقل الكهرباء، وبالمشاركة مع مشروع دعم الطاقة المتجددة والترويج لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممول من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.