وزارة التخطيط: تطوير 268 مركزا تكنولوجيا و4666 مكتب صحة

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، وفريق عمل مشروعات التحول الرقمي بالوزارة، لاستعراض المعدلات التنفيذية والخطط المستقبلية لمشروعات التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، بحضور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع استعرض «عبدالحفيظ» أهم المشروعات التي يجري تنفيذها بالوزارة، وعلى رأسها مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، ومنها تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات والأحياء والمدن الجديدة، حيث نجحت الوزارة في تطوير 268 مركزًا تكنولوجيًا، و9 دواوين لمحافظات، و21 مدينة، فضلًا عن إنشاء بوابة المحليات التي تقدم 45 خدمة إلكترونية، إلى جانب بوابة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تقدم 162 خدمة.

كما أشار مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، إلى مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث جرى تجهيز 62 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا، يعمل منها 32 مركزا بوزارة التنمية المحلية والمحافظات و20 مركزا بمصلحة الشهر العقاري و10 مراكز بالأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وشهد اللقاء استعراض تطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات التي جرى خلالها تطوير 4666 مكتب صحة تقوم بتسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظيًا، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بصحة الأطفال حديثي الولادة ومؤشرات الوفيات وكذلك إتاحة تلك البيانات للجهات الحكومية المعنية التي تقدم الدعم العيني والنقدي.

كما تطرق اللقاء إلى البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات حيث جرى تطوير 1545 مكتبا، ومستهدف تطوير 1100 مكتب، خلال العام الجاري، يستفيد منها نحو 2.7 مليون طفل سنويًا، وتقدم نحو 21.6 مليون تطعيم.

واستعرض «عبدالحفيظ» المشروع الخاص بتكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، الذي شمل إنشاء مركز البيانات المكانية ومركز المتغيرات المكانية بالوزارة، وإنتاج خرائط الأساس لمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا ومحور قناة السويس، ويستهدف إنشاء بوابة جغرافية للبنية المعلوماتية وإتاحة البيانات لما يقرب من 50 جهة حكومية. إلى جانب تطوير تطبيقات ومنصات وزارة التخطيط ومنها تطبيق «شارك 2030» وتطبيق «قيم خدماتك».

استخدام مركز البيانات المكانية لخدمة مشروعات «حياة كريمة»

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن خلال الفترة المقبلة، والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة.

كما وجهت «السعيد» التوسع في استخدام إمكانات مركز البيانات المكانية بالوزارة لخدمة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتجري عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة بأعلى درجات الميكنة ومن خلال تقارير وافية.