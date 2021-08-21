ورود وتمر.. مشاهد من وصول فوج العراق لأداء العمرة في الأراضي السعودية

وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، الفوج الاول من المعتمرين القادمين من العراق وتحديا من عاصمة إقليم كردستان العراق «أربيل» والذي ضم أكثر من 100 معتمر لأداء مناسك العمرة لهذا العام 1443هـ والصلاة في المسجد النبوي الشريف.

السلطات السعودية تهدي المعتمرين عقب وصولهم المطار الورود والتمر

واستقبلت السلطات السعودية، المعتمرين في حفاوة بالغة، وأهدت السلطات عقب وصول المعتمرين، الورود والتمر، وسط مشاعر ممزوجة بالسعادة والفرحة بين الجانبين.

وكان في استقبال المعتمرين بالمطار السعودي، مدير إدارة الحج والعمرة التابع لوكالة وزارة الحج والعمرة هاني الصاعد، مدير عام الإدارة العامة لخدمات الزوار راكان بن حسن السباعي.

وأظهرت صورا نشرتها وزارة الحج والعمرة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على حسابهما على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صور عملية استقبال السلطات السعودية في المطار الدولي للفوج الأول من المعتمرين، كما أظهرت الصور ألتزام المعتمرين بالإجراءات الصحية من لبس الكمامات.

من جانبه، توقع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة، هاني بن علي العميري؛ أن تشهد الأسابيع المقبلة إقبالاً كبيراً لأداء فريضة العمرة من الخارج من جميع الجنسيات في ظل التسهيلات الكبيرة والخدمات الإلكترونية المتطورة التي تقدمها السلعودية، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وكانت السلطات السعودية بدأت في 9 أغسطس الجاري، استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًا، لأداء مناسك العمرة، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريا.

ودعا نائب وزير الحج السعودي الدكتور عبدالفتاح مشاط، في ذلك الوقت، ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة السعودية لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار «كورونا» ومتحوراته.