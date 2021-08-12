السياحة: ضوابط العمرة جاهزة وننتظر إدراج مصر بالدول المسموح لها بالسفر

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار عن أن الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة للعام الجاري ستكون جاهزة حال أدرجت المملكة العربية السعودية مصر ضمن الدول المسموح لمواطنيها بأداء مناسك العمرة، لافتا إلى أن الوزارة لديها تصورات للضوابط أعدتها منذ العام الماضي الذي لم يسمح فيه للمواطنين المصريين بأداء العمرة سيجري تحديثها وفقا للضوابط الجديدة التي أصدرتها السعودية هذا العام وأهمها ضرورة تحصين كافة المسافرين لأداء العمرة.

مصر ليست من الدول المسموح لها بأداء العمرة حتى الآن

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن مصر ليست من الدول التي وافقت المملكة العربية السعودية على سفر مواطنيها لأداء العمرة، بداية من يوم 10 أغسطس الجاري، معربا عن آماله في أن يتم السماح قريبا للمصريين بالسفر لأداء العمرة، محذرا الشركات السياحية من الإعلان عن تنظيم برامج عمرة حاليا أو جمع مبالغ من المواطنين تحت حساب برنامج العمرة .

المصريون قد يؤدون العمرة قبل نهاية هذا العام

ومن جهته قال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إنه يتوقع أن تحدث انفراجة في أداء المصريين للعمرة خلال الموسم الجديد، لافتًا إلى أنه وفقا للعدد من المؤشرات الواردة من المملكة العربية السعودية قد يُسمح لمصر بتنظيم العمرة قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن شركات السياحة المصرية مستعدة لتنظيم برامج العمرة حال إدراج المملكة مصر ضمن الدول المسموح لمواطنيها بأداء العمرة.

ومن جانبه، قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار برامج العمرة هذا العام بنسبة تتراوح بين 30 و40% بالمقارنة بعام 2019، لافتا إلى أن أقل سعر لبرنامج العمرة تبلغ مدته 10 أيام سيتراوح بين 20 إلى 22 ألف جنيه، مرجعا ارتفاع أسعار برامج العمرة إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران والفنادق بمكة والمدينة، فضلا عن اشتراطات السكن والانتقالات السعودية التي فرضتها المملكة، وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا.