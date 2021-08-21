الكشف على 776 مواطنا بالمجان في قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، تحت رعاية المحافظ اللواء أشرف الداودي، حيث تمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبى على 776 مواطن، وذلك فى عدد من التخصصات الطبية المتنوعة: «باطنه، جراحة، نساء، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، وقرارات علاج على نفقة الدولة» إلى جانب معمل للتحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية بينما تم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالي القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 320 حالة في اليوم الأول، و456 حالة في اليوم الثاني، وتحويل 22 حالة على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بقنا، كما تم توقيع الكشف الطبي على 222 حالة باطنه، و74 حالة جراحة، و 215 حالة أطفال، و62 حالة نساء، و 159حالة أسنان، و44 حالة تنظيم أسرة على مدى اليومين.

وأضاف تواضروس، أن القافلة الطبية المجانية أجرت تحاليل طبية بإجمالى 75 حالة، وأمراض متوطنة بإجمالي 77 حالة، وتوقيع الكشف بالأشعة على 11 حالة، و 62 حالة بالسونار، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على 24 حالة، وتنفيذ حالتين قرار على نفقة الدولة، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لنحو109 حالة من أبناء القرية.

وأكد أن توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها علي أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.