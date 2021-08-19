جنوب الوادي وبيطري قنا ينظمان قافلة بيطرية مجانية بقرية السمطا

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة قنا بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة جنوب الوادي، قافلة بيطرية مجانية موسعة بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، وذلك بمشاركة عدد من أساتذة الجامعة المتخصصين في مختلف فروع الطب البيطري، وعدد من أطباء الإدارة البيطرية بمركز دشنا، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وفى إطار خطة المحافظة للتوسع في القوافل البيطرية بهدف تحصين والحفاظ علي الثروة الحيوانية وعلاجها من الأمراض الوبائية والمتوطنة.

علاج 435 حيوان من فصائل مختلفة

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة البيطرية المجانية قدمت الرعاية البيطرية لعلاج 435 حيوان من فصائل مختلفة، وذلك بمشاركة فرق طبية عالية الكفاءة من كلا من مديرية الطب البيطرى وجامعة جنوب الوادي، لتقديم العلاج والكشف الطبى اللازم لممتلكات المواطنين من الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من إنتشار الأوبئة والأمراض، إضافة إلى توفير الخدمة البيطرية المتميزة فى جميع القرى والمراكز بالمحافظة، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات البيطرية جزء لا يتجزأ من توجه القيادة السياسية فى إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.

تقديم الخدمات البيطرية لمعالجة جميع الحيوانات ضد جميع الأمراض

وأضاف الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن القافلة شملت تقديم الخدمات البيطرية لمعالجة جميع الحيوانات ضد جميع الأمراض ، وذلك بمناظرة الحيوانات التى تعانى من الأمراض الباطنية والتناسلية ، إضافة إلى تقديم الرعاية البيطرية للحالات الجراحية ، فضلا عن مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية ، وذلك لخدمة صغار المربيين، و المحافظة علي الثروة الحيوانية بالقرى الأكثر إحتياجا داخل المحافظة.