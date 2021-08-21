ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم في مصر مقارنة بالأسبوع الماضي

شهدت أسعار الكتاكيت فى مصر ارتفاعا، اليوم السبت 21 أغسطس 2021، حيث أفادت مصادر بشعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أسعار الكتاكيت البيضاء للشركات يتراوح ما بين 4.25 إلى 8 جنيه، وذلك بعد أن انخفض السعر الأسبوع الماضي إلى 3.50 جنيه كأرخص انواع الكتاكيت مقارنة بسعر 4.25 اليوم.

وأضافت المصادر: أن أسعار الكتاكيت من نوع «ساسو» تتراوح من 3 جنيهات إلى 3.50 جنيه للكتكوت الواحد.

ارتفاع أسعار الكتاكيت

وبحسب المصادر، فإن أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، من المنازل أو ما يسمى بالقطعان تتراوح من 4 إلى 4.20 جنيه بارتفاع قدره حوالي 30 قرش مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر الكتكوت «الرومي» من 16.5 إلى 17 جنيهًا، كما بلغ سعر الكتكوت البلدي ما بين 3 إلى 3.25 جنيه.

وارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء للبيع، في شركة الوادي للدواجن إلى 6.50 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8.50 جنيهات، وشركة الفيروز 7 جنيه، وشركة القاهرة 5.50 جنيه، وشركة الوطنية 7 جنيهات، وشركة الإسكندرية 5 جنيه، وفى شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن بـ7.50 جنيه.

يشار إلى أن فصل الصيف يشهد حالة من التذبذب في أسعار الكتاكيت، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمزارع، حيث تؤثر درجة الحرارة بشكل كبير على حياة الكتاكيت، خاصة وأنها تتأثر بالحرارة، حيث يمكن أن تؤدي تلك الارتفاعات إلى موت الكتاكيت إذا لم يتم التعامل معهم بشكل صحيح.

ويلجأ عدد كبير من أصحاب المزارع إلى تركيب وتشغيل التكييفات والمراوح للتغلب على درجات الحرارة داخل العنابر الخاصة بتربية الكتاكيت، بينما يتوقف تحديد سعر الكتكوت يوميًا بناء على معدل الطلب والحجز المسبق.