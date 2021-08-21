إزالة فورية لـ3 مخالفات بناء بمدينة الشروق (صور)

أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف وإزالة 3 مخالفات بناء في مهدها لمخالفة شروط التراخيص، مشيراً إلى أن المخالفات تمثلت فى قيام أصحاب قطع الأراضي بالشروع في زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

التحفظ على أدوات ومواد البناء

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن اللجنة أزالت سقفًا خرسانيًا قبل اكتمال أعمال الصب بإحدى قطع الأراضي بالمنطقة السابعة عمارات، وكذلك إزالة شدة خشبية بقطعة أرض بالإسكان العائلي، ومبان من الطوب بقطعة أرض بحي النادي، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

وطالب رئيس الجهاز، أصحاب قطع الأراضى بالمدينة بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الإستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.